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  • Joanna BojańczykAutor:Joanna Bojańczyk

Legginsy

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Legginsy
Legginsy Źródło: Pexels / MART PRODUCTION
NIEPRAKTYCZNA PANI DOMU Oglądam rolki, przyznaję (ze wstydem). Wyjaśniam: krótkie filmiki na Facebooku przedstawiające scenki z życia.

Niektóre prawdziwe, inne dzieła AI. Są rolki o dzieciach, o psach, o kotach. Internet wie, co lubisz, i tego ci dostarcza. Mnie np. wyskakują scenki z samolotu – przedstawiają awantury między pasażerami: o miejsce, o bagaż itp. Jest to szmira, niezbyt zabawna amatorszczyzna, a jednak w tę głupotę człowiek się wciąga...

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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