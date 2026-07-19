Niektóre prawdziwe, inne dzieła AI. Są rolki o dzieciach, o psach, o kotach. Internet wie, co lubisz, i tego ci dostarcza. Mnie np. wyskakują scenki z samolotu – przedstawiają awantury między pasażerami: o miejsce, o bagaż itp. Jest to szmira, niezbyt zabawna amatorszczyzna, a jednak w tę głupotę człowiek się wciąga...