Jagiellońskie oddziały zaporowe

W obronie nieszczęśnika wstawili się przechodnie. „Samochód został przewrócony. Było mnóstwo ludzi, mnóstwo policjantów. Policja bała się podejść. Wezwano ich tam, gdzie byli wszyscy, ale policja po prostu się bała. Policja po prostu boi się ludzi” – relacjonują świadkowie lwowskich wydarzeń.