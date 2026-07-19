Wojciech Cejrowski korespondencja z USA Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen potwierdziła, że każdy człowiek na terenie UE ma korzystać z aplikacji unijnej służącej do weryfikacji tożsamości, zanim uzyska dostęp do mediów społecznościowych, aby coś publikować.
Czyli będą sprawdzać, kim jesteś, zanim ci pozwolą coś wywiesić w sieci. Krok następny: będą sprawdzać, kim jesteś, zanim ci pozwolą coś przeczytać. No i wiadomo, że w konsekwencji będą karać za publikowanie oraz za czytanie treści niewłaściwych.
Ciekawe, że oni (czynniki oficjalne/władza) stosują określenia „teoria spiskowa” albo „dezinformacja”, ale nie mówią po prostu, że to kłamstwo lub nieprawda? Pewnie dlatego, że ani „teoria spiskowa”, ani „dezinformacja” nie są kłamstwami.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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