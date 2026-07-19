Czyli będą sprawdzać, kim jesteś, zanim ci pozwolą coś wywiesić w sieci. Krok następny: będą sprawdzać, kim jesteś, zanim ci pozwolą coś przeczytać. No i wiadomo, że w konsekwencji będą karać za publikowanie oraz za czytanie treści niewłaściwych.

Ciekawe, że oni (czynniki oficjalne/władza) stosują określenia „teoria spiskowa” albo „dezinformacja”, ale nie mówią po prostu, że to kłamstwo lub nieprawda? Pewnie dlatego, że ani „teoria spiskowa”, ani „dezinformacja” nie są kłamstwami.