Elegancja w cieniu PRL
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Radosław WojtasAutor:Radosław Wojtas

Elegancja w cieniu PRL

Dodano: 
Suknia motyl
Suknia motyl Źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie
DO ZOBACZENIA Kolejna odsłona dokonań „Mody Polskiej” prezentowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie.

Na wystawie brylują prace trzech wybitnych twórców: Kaliny Paroll, Magdy Ignar oraz Jerzego Antkowiaka.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także