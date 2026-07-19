Elegancja w cieniu PRL

Muzeum Narodowe w Krakowie

Źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie

DO ZOBACZENIA Kolejna odsłona dokonań „Mody Polskiej” prezentowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie.

Na wystawie brylują prace trzech wybitnych twórców: Kaliny Paroll, Magdy Ignar oraz Jerzego Antkowiaka.