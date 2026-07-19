Elegancja w cieniu PRL

DO ZOBACZENIA Kolejna odsłona dokonań „Mody Polskiej” prezentowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie.
Na wystawie brylują prace trzech wybitnych twórców: Kaliny Paroll, Magdy Ignar oraz Jerzego Antkowiaka.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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