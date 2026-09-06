Basia i Roman

Podczas kręcenia obrazu poznał ją Roman Polański i wręcz oszalał na jej punkcie. „Była jedną z najpiękniejszych dziewczyn, jakie kiedykolwiek widziałem – wspominał. – Ciemna szatynka, prawie brunetka, miała twarz o wykroju migdała, wspaniałe długie rzęsy, zadarty nosek i gibkie, jędrne ciało”. Od razu poczuł się jej opiekunem i impresariem, i to właśnie on namówił Andrzeja Munka, aby zaangażował ją do „Zezowatego szczęścia”.