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  • Sławomir KoperAutor:Sławomir Koper

Basia i Roman

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1961 - Barbara Lass
1961 - Barbara Lass Źródło: Wikimedia Commons / Seva Seva / Public domain
HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Barbara Kwiatkowska-Lass zawdzięczała karierę przypadkowi. Filmowcy wypatrzyli ją podczas kręcenia scen tanecznych do pewnego krótkometrażowego filmu i dostała rolę w komedii „Ewa chce spać”.

Podczas kręcenia obrazu poznał ją Roman Polański i wręcz oszalał na jej punkcie. „Była jedną z najpiękniejszych dziewczyn, jakie kiedykolwiek widziałem – wspominał. – Ciemna szatynka, prawie brunetka, miała twarz o wykroju migdała, wspaniałe długie rzęsy, zadarty nosek i gibkie, jędrne ciało”. Od razu poczuł się jej opiekunem i impresariem, i to właśnie on namówił Andrzeja Munka, aby zaangażował ją do „Zezowatego szczęścia”.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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