Prawdziwy „Blade Runner”
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Opinie
  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek

Prawdziwy „Blade Runner”

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Książki
Książki Źródło: Unsplash
POCZYTANKI Jedna z trzech najważniejszych powieści Dicka wiedzie żywot w cieniu ekranizacji.

„Łowca androidów” w reżyserii Ridleya Scotta spopularyzował książkę „Czy androidy marzą o elektrycznych owcach”, narzucił własne (sugestywne) imaginarium, jednak od literackiego oryginału jest daleko. Owszem, tu i tu pozostaje pytanie o relację między ludźmi a sztucznymi istotami (replikantami), jednak w powieści Dicka najbardziej fascynująca jest warstwa religijna, której w filmie brak.

Przede wszystkim dostajemy w powieści jednego z wielu proroków religijnych zaludniających światy wykreowane przez Dicka. To Mercer (nazwisko nieprzypadkowe, od „mercy” – „miłosierdzie”). Stworzona przez niego religia (merceryzm) opiera się na wynalazku pudełka empatii.

Recenzja została opublikowana w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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