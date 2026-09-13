Polski Archimedes

Pochodził z Nadrenii i został zaciągnięty do służby wojskowej przez króla Władysława IV w 1634 r., w trakcie przygotowań do wojny ze Szwecją mającej na celu odzyskanie utraconych portów w Prusach Królewskich i Książęcych. Pierwszymi jego pracami były plany fortyfikacji Pucka i Tczewa, później Grudziądza, Gniewu i Szpicy Montawskiej. Najtrudniejszą misję wykonywał w zajętej przez Szwedów Piławie, do której zakradł się w przebraniu, aby sporządzić dokładny plan umocnień miasta i portu. Po zawarciu rozejmu w Sztumskiej Wsi w 1635 r. i odzyskaniu miast Getkant sporządził mapę Zatoki Puckiej, której do dziś używają historycy polskiej floty i wojskowości. Pokazywała ona, że Mierzeja Helska była już wówczas stałym lądem, a nie ciągiem wysepek, a zarazem, że tak jak dziś Zatokę przegradzały niebezpieczne mielizny.