Jaecoo 5 Hybrid

Wyrazisty wygląd, przestrzenna kabina, niezła dynamika jazdy, dobry stosunek ceny do jakości, siedmioletnia gwarancja, mało precyzyjny układ kierowniczy, komfortowe zawieszenie oraz… stosunkowo niskie spalanie dzięki pełnej hybrydzie szeregowo-równoległej – to najważniejsze cechy hybrydowej wersji chińskiego kompaktowego SUV-a.

Odmianę spalinową (J5) oraz elektryczną (E5) opisywałem już wcześniej na łamach „Do Rzeczy”. Teraz czas na najnowocześniejszy rodzaj napędu, czyli hybrydę samoładującą (HEV). Pod maską pracuje czterocylindrowy silnik 1.5 T-GDI połączony z silnikiem elektrycznym.