Burza po wywiadzie Rymanowskiego z pierwszą damą: Merda ogonkiem przed pogubioną kobietą

Posłanka zarzuciła dziennikarzowi "promocję nałogów dla młodzieży" i "merdanie ogonkiem", a żonę prezydenta nazwała "pogubioną kobietą". Poszło o fragment rozmowy dotyczący używania przez Karola Nawrockiego woreczków nikotynowych.

Bodnar: Żal patrzeć co się z Panem stało

W ponadgodzinnym wywiadzie Rymanowski pytał pierwszą damę także m.in. o in vitro, aborcję, Donalda Tuska, życie w Pałacu Prezydenckim, hejt wobec rodziny oraz jej relacje z mężem. Bogdan Rymanowski pochwalił się w niedzielę wynikiem swojego wywiadu z Martą Nawrocką. "Już 700 tysięcy widzów obejrzało wywiad z pierwszą damą – nie można tego przegapić" – napisał na platformie X.

Na wpis dziennikarza odpowiedziała Izabela Bodnar. "Panie Bogdanie Pan jest błyskotliwością tego wywiadu szczerze oszołomiony czy bardziej zasięgami? Snusik jak kawusia… świetna promocja nałogów dla młodzieży. A Pan to firmuje i merda ogonkiem przed tą pogubioną kobietą. Żal patrzeć co się z Panem stało na przełomie kilku ostatnich lat…" – stwierdziła posłanka.

Marta Nawrocka o nałogu prezydenta: Zastępuje mu kawę

Wywiad z Martą Nawrocką ukazał się 10 września na kanale Rymanowski Live. Była to pierwsza rozmowa pierwszej damy na kanale YouTube Bogdana Rymanowskiego. Fragment, do którego odniosła się Bodnar, dotyczył prywatnych nawyków Karola Nawrockiego. Marta Nawrocka przyznała, że denerwuje ją m.in. to, że prezydent nie odnosi po sobie naczyń. – Nie odnosi talerzy do kuchni, a po kawie zawsze zostawia filiżankę – mówiła.

Rozmowa zeszła następnie na używanie przez prezydenta woreczków nikotynowych. – Prezydent nie kryje swojego jednego nałogu. Ale ten nałóg, który zastępuje mu kawę. To jest taki jego zwyczaj, jak kawa – powiedziała pierwsza dama. Nawrocka dodała, że jej mąż „tak naprawdę to uzależniony jest zupełnie od czegoś innego – od książek, od sportu. – A snusy już były. Już wszyscy o nich wiedzą. Po co o tym mówić? – stwierdziła.

Bodnar sama była niedawno w centrum burzy

Sama posłanka klubu Centrum Izabela Bodnar w lipcu wywołała głośną dyskusję swoim wpisem w mediach społecznościowych. Posłanka opublikowała zdjęcie z wakacji w Hiszpanii, na którym pozowała na łodzi obok martwych tuńczyków. Zdjęcie skrytykowała m.in. dziennikarka Agnieszka Gozdyra, która zapytała polityk wprost, "jak bardzo trzeba nie mieć stylu/empatii, by zrobić sobie takie zdjęcie, a następnie je opublikować".

W maju głośno było również o zatrzymaniu męża parlamentarzystki. Maciej B. usłyszał zarzuty w sprawie dotyczącej inwigilacji dolnośląskich samorządowców, w tym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Według przekazanych wówczas informacji grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Mąż posłanki z zarzutami. Bodnar: Sąd oczyści go z wszelkich zarzutów