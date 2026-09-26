Stanisław Szelc. Pożegnanie

#WARTO 21 września w wieku 83 lat zmarł Stanisław Szelc, aktor, satyryk, autor radiowy i telewizyjny, najkrócej mówiąc – artysta.
Pamiętamy go przede wszystkim jako współtwórcę radiowego „Studia 202” czy legendarnego kabaretu Elita. Młodsi mogą go kojarzyć z rolami w filmach „Świat według Kiepskich” czy „Pod Mocnym Aniołem”.
Staszka poznałem w latach 70. we wrocławskim Teatrze Kalambur.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
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