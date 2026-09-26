Stanisław Szelc. Pożegnanie

Pamiętamy go przede wszystkim jako współtwórcę radiowego „Studia 202” czy legendarnego kabaretu Elita. Młodsi mogą go kojarzyć z rolami w filmach „Świat według Kiepskich” czy „Pod Mocnym Aniołem”.

Staszka poznałem w latach 70. we wrocławskim Teatrze Kalambur.