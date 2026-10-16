Tusk przed sobotnią manifestacją pod TK: Policja będzie działała stanowczo

Przemysław Czarnek wzywał kilka dni temu do udziału w zgromadzeniu: – Niech cała Polska usłyszy nasz głos – apelował. Premier Donald Tusk zapowiada tymczasem stanowcze działania policji. "Przeżyjemy to" – mówi premier, odnosząc się do planowanego przyjazdu demonstrantów.

Tusk: Policja będzie działała stanowczo

"Niech w sobotę cała Polska usłyszy nasz głos – tych, którzy nie zgadzają się na siłowe przejmowanie instytucji przez obecną władzę" – napisał kilka dni temu Czarnek na platformie X. Kandydat PiS na premiera podkreślił, że sobotni protest ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań rządzących dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. "To moment, w którym nie można stać z boku. Kto chce bronić niezależności polskich instytucji, w sobotę powinien być z nami" – zaapelował.

Do zapowiadanej mobilizacji przeciwników działań rządu odniósł się Donald Tusk podczas piątkowego briefingu prasowego na pokładzie samolotu. Premier mówił o organizowanych autokarach i grupach związanych z PiS, które mają pojawić się przed Trybunałem. – Tam pod Trybunałem Konstytucyjnym zbierają się nieduże grupy, ale dość agresywne. Poradzimy sobie z tym – stwierdził. Następnie odniósł się wprost do planowanej na sobotę manifestacji. – Wiem, że na jutro organizowane są autokary. Grupy PiS-u i inne będą się gromadziły pod Trybunałem. Przeżyjemy to. Policja będzie działała stanowczo – zapowiedział premier. – Szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z takimi aktami jednoznacznej agresji, jak dzisiaj poturbowana policjantka skończyła się w szpitalu. Nic groźnego, ale jednak wymagała zaopatrzenia w szpitalu – dodał Tusk.

Święczkowski nie dopuścił Berka do orzekania

Sobotnia manifestacja została zapowiedziana w związku z konfliktem dotyczącym obsady Trybunału Konstytucyjnego. 14 października Maciej Berek, były minister w rządzie Donalda Tuska, złożył ślubowanie w Sejmie w obecności marszałka Włodzimierza Czarzastego, bez udziału prezydenta Karola Nawrockiego.

Prezes TK Bogdan Święczkowski poinformował następnie, że Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania stanowiska prezydenta w sprawie ślubowania. Także prezydent Karol Nawrocki zakwestionował skuteczność ślubowania złożonego bez jego udziału. Donald Tusk zapowiedział z kolei w piątek kontynuowanie działań dotyczących Trybunału. – My na pewno nie ustąpimy – oświadczył premier.

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