Pożary w Europie. Lisicki: Podpalają ekoterroryści? Cejrowski: Były różne bojówki

Unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi Copernicus ogłosił, że lipiec 2023 roku był najcieplejszym lipcem w historii pomiarów. Średnia globalna temperatura wynosiła 16,95 st. Celsjusza, czyli o 0,3 st. więcej niż wynosił poprzedni rekord odnotowany w lipcu 2019 roku. – Era globalnego ocieplenia skończyła się i "nadeszła era globalnego wrzenia" – stwierdził sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. – Zmiana klimatu jest tutaj. Jest przerażająca. A to dopiero początek – alarmował. Jak dodał, "wciąż możliwe jest ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza i uniknięcie najgorszych skutków zmian klimatu", ale "tylko dzięki dramatycznym i natychmiastowym działaniom na rzecz klimatu".

Zdaniem badaczy z Światowej Organizacji Meteorologicznej i członków programu Copernicus miniony lipiec był najcieplejszym miesiącem w całej historii ludzkości. Taki wniosek wysnuto poprzez rekonstrukcje klimatyczne na podstawie słojów drzew czy raf koralowych.

Zamordyzm klimatystów. Lisicki i Cejrowski komentują

Wypowiedzi sekretarza generalnego ONZ oraz zamordyzm klimatystów skomentowali w najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski. – Wspomniał pan o pożarach w Europie, ale np. całkiem niedawno grecki minister powiedział, że wykryto 73 przypadki celowego podpalenia, by szerzyć tę panikę. Zakładam więc, że robią to ci ekoterroryści, którzy uważają, że muszą przemówić do emocji. To są poważne sprawy, więc warto opowiadać o tych obłudnikach – ocenił red. naczelny "Do Rzeczy".

– Tych podpalaczy trzeba złapać i powinni dostać surowe wyroki sądowe. To działalność podobna do bojówek terrorystycznych z przeszłości. Zawsze były z lewej strony. Ci tutaj posunęli się do terroryzmu takiego, by podpalić las, aby uświadomić społeczeństwo ws. globalnego ocieplenia – mówił Wojciech Cejrowski. – To ja od razu odpowiem. Nie będzie żadnych surowych kar. Szaleństwo polega na tym, że co mogą powiedzieć ci politycy, o których mówimy? Że może nie można podpalać, ale w gruncie rzeczy, to oni są dobrzy i walczą sercem. Myślę, że kar nie będzie i zmierzamy w stronę klimatystycznego zamordyzmu – dodał Lisicki.

– To niebezpieczna sytuacja, gdy nie ma kar za przestępstwo, bo jak mówi zasada: tam, gdzie nie ma kar, pojawiają się samosądy. Społeczeństwo nie znosi sytuacji niesprawiedliwości. W którymś momencie pęka granica legalizmu i samo bierze się za wymierzanie sprawiedliwości – wskazywał Cejrowski.

