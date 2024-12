Kukiz przeprasza Jakiego. Chodzi o wpis sprzed kilku lat

Kukiz przyznał, że słowa skierowane do eurodeputowanego są efektem własnego postanowienia.

"Obiecałem sobie, że w okolicach Świąt publicznie przeproszę Patryka Jakiego – a właściwie jego Żonę i Rodzinę – za wpis, jaki wykonałem na Facebooku kilka lat temu" – napisał na Facebooku lider partii Kukiz15.

Czego dotyczył wpis Kukiza? "Skrzywdziłem pw. jego Rodzinę"

Czego dotyczy sprawa? Sam Paweł Kukiz pokusił się o kilka słów wyjaśnienia w tej sprawie.

"Zamieściłem wówczas pytania do Patryka na prośbę grupy aktywistów z mojego okręgu wyborczego, która te pytania zredagowała, ale niestety nie sprawdziłem dokładnie prawdziwości zawartych w nich zarzutów" – przyznał poseł koła Wolni Republikanie.

Jak podkreślił parlamentarzysta, wpis wyrządził szkodę głównie najbliższym obecnego deputowanego do Parlamentu Europejskiego. "No i skrzywdziłem tym przede wszystkim jego Rodzinę a ponieważ sam mam doświadczenia jak boli niesłuszne oskarżanie najbliższych w konotacji z moimi działaniami, to naprawdę szczerze i beż żadnych kalkulacji przepraszam" – wyjaśnił Kukiz.

Czas przeprosin nie jest przypadkowy – między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem

Poseł koła Wolni Republikanie podkreślił jednocześnie, że wybór okresu, w którym dokonuje przeprosin nie jest dziełem przypadku.

"Wybrałem szczególny czas na te przeprosiny- między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem – bo to dla mnie czas podsumowań, wybaczania, proszenia o wybaczenie..." – przyznał Paweł Kukiz.

Wpis byłego kandydata na prezydenta nie odnosi się zresztą tylko do Patryka Jakiego. Kukiz dokonał swoistego podsumowania swoich relacji z innymi ludźmi.

"Przy okazji proszę więc wszystkich, których niechcący skrzywdziłem o wybaczenie a tym, którzy wyrządzili krzywdę mnie – wybaczam" – napisał parlamentarzysta.

Na koniec Paweł Kukiz życzył internautom dobrego dnia.

