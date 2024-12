Kukiz wbija szpilę Jakubiakowi. Poszło o PiS, w tle Nawrocki

Poseł koła Wolni Republikanie Marek Jakubiak ogłosił w październiku, że zamierza wystartować w wyborach prezydenckich.

Dlaczego Jakubiak startuje w wyborach prezydenckich?

– Jestem gotów wziąć odpowiedzialność za losy Polski i dla co niektórych, to nie będą łatwe losy, natomiast z całą pewnością miejsce Polaków jest w Polsce, a Polski miejsce jest w Europie – powiedział na antenie Telewizji Republika. – Idę po to, żeby pozbyć się całego bagażu wrogów tego narodu i wrogów naszej ojczyzny. Polska, która do niedawna biła rekordy we wszystkich sondażach, dzisiaj podupada i dziś potrzebny jest twardy prezydent i takim będę – dodał.

Jednocześnie Jakubiak w różnych sporach stawał po stronie polityków PiS. Parlamentarzysta skrytykował ostatnio szefa MSZ Radosława Sikorskiego za jego wypowiedź o Karolu Nawrockim.

Minister stwierdził, że jego zdaniem prezes IPN, który wystartuje w wyborach prezydenckich jako kandydat niezależny popierany przez PiS, co najwyżej nadaje się na "ministra do spraw kombatantów, a nie na prezydenta RP w wojennych czasach". – Człowiek, który nie potrafi wytłumaczyć się, skąd wziął 800 tys. euro mówi, że ktoś ma zaparkowane gdzieś za granicą pieniądze. Naprawdę trzeba być bezczelnym – skomentował Jakubiak.

Kukiz zabrał głos ws. kandydatury Jakubiaka

Do kandydatury Marka Jakubiaka odniósł się na portalu X lider partii Kukiz15 Paweł Kukiz.

"Ja nigdy w PiS nie byłem i być nie zamierzam. Wygląda na to, że Marek bardzo chce. Ale co na to Karol?" – napisał parlamentarzysta.

Nie jest to pierwsza taka wypowiedź Kukiza. Już wcześniej poseł wypowiadał się dość chłodno o kandydaturze kolegi z koła. Na przykład pod koniec października na antenie Radia Wnet odmówił jasnej oceny startu współpracownika, stwierdzając jedynie: "fajnie, że Jakubiak się zdecydował".

– Cała prawica od planktonu takiego jak Kukiz15 czy Wolni Republikanie, przez Konfederację do PiS-u, powinna się spotkać i wystawić jednego wspólnego kandydata, od samego początku – powiedział parlamentarzysta.

