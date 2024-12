Jakubiak: Mamy destrukcję państwa we wszystkich obszarach

DoRzeczy.pl: Piotr Pogonowski, były szef ABW, został zatrzymany przez służby i doprowadzony przed komisję ds. Pegasusa. Jak pan ocenia tę sytuację?

Marek Jakubiak: Tutaj zaczyna się mój problem, bo myślę o Konstytucji. Czy traktujemy jeszcze ją poważnie, czy już nie? Czy szanujemy umowę społeczną w postaci ustawy zasadniczej, czy nie szanujemy? Powiem więcej, należy zadać pytanie, czy jeszcze konstytucję mamy, czy może już nie mamy i musimy nową umowę społeczną podpisać? Skoro Trybunał Konstytucyjny orzekł, że sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa została powołana nieprawidłowo, a z orzeczeniami TK się nie dyskutuje, ponieważ są one ostateczne, to każdy logicznie myślący człowiek powiedziałby, że ta komisja powinna być jeszcze raz, zgodnie z prawem powołana. Dodatkowo uważam, że cel tej komisji jest wyssany z palca, jest zmową polityczną. Zatem pytam, na co idą nasze pieniądze?

Jak pan ocenia kwestię zagrożenia bezpieczeństwa państwa w tym zakresie? Były szef ABW jest przesłuchiwany w świetle fleszy, posłowie pytają o systemy operacyjne. Przecież obce służby na to wszystko patrzą i notują.

Od dawna proponuję jedną rzecz, jednak żadna ze stron nie chce się tego podjąć, a mianowicie powołania sejmowej komisji śledczej ds. zbadania wpływu niemieckich służb na polską politykę. Zaczyna mnie już to mierzić. To, co dziś się w Polsce dzieje, to destrukcja państwa na wszystkich jego obszarach. Niszczy się nasze służby, a przecież silne służby to zęby państwa. Jak będą zniszczone, to kto nas będzie bronić?

Do polityka wraca były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który nazywa premiera Donalda Tuska przestępcą. Jak pan to skomentuje?

Powiem szczerze, że jak zobaczyłem ministra Ziobro, to serce mi urosło. Naprawdę dobrze wygląda. Można powiedzieć, że lepiej niż przed chorobą. Mam wrażenie, że Ziobro wraca silniejszy, należy się z tego cieszyć, bo widzę w nim przyszłego ministra spraw wewnętrznych.

