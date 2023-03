Lisicki: WHO już ma nowy traktat pandemiczny. Ziemkiewicz: Pętla się zaciska

Trwają prace nad projektem tzw. traktatu pandemicznego, który powstaje pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia. Zakłada on m.in., że rządy państw mogą być zmuszone do rezerwowania leków i szczepionek na rzecz WHO w celu ich dystrybucji w biedniejszych krajach. Porozumienie zostało sporządzone przez państwa członkowskie WHO i przejdzie teraz przez proces negocjacji. Rozmowy rozpoczęły się 27 lutego i mają trwać do 2024 r. Państwa członkowskie uzgodniły, że traktat będzie prawnie wiążący dla tych, którzy go podpiszą, ale nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób będzie to egzekwowane.

Także i Unia Europejska podjęła działania mające sprzyjać uznaniu zdrowia za przedmiot globalnego zarządzania i element ogólnoświatowego ładu. W ostatnim czasie Komisja Europejska przyjęła strategię dotyczącą zdrowia na świecie. KE w dokumencie wielokrotnie zapewnia o konieczności wprowadzenia „przywództwa globalnego” w dziedzinie zdrowia i wskazuje WHO jako lidera.

Traktat pandemiczny. Lisicki i Ziemkiewicz komentują

Traktat pandemiczny WHO jest jednym z tematów dzisiejszego odcinka programu "Polska Do Rzeczy". Red. naczelny "Do Rzeczy" zauważył, że jedną z konsekwencji pandemii COVID-19 jest właśnie projekt traktatu antypandemicznego, który jest już gotowy. – Przygotowała go WHO, a projekt jest obecnie w konsultacjach rządowych. Praktyka wskazuje, że te projekty są później przyjmowane. Znajdują się tam bardzo niebezpieczne zapisy, jak np. głównej roli WHO. Wynika z nich, że WHO nie tylko będzie mówić jak postępować, ale będzie też generować dowody naukowe – tłumaczył.

– Był taki mem "dajcie nowe spiskowe teorie, bo stare się już sprawdziły" i to jest ta sytuacja. Rok temu byłoby to pewnie przyjęte z uśmiechem i oskarżeniami o foliarstwo. Pytanie, na ile ci ludzie, którzy roi się władza nad światem, mają przełożenie na egzekutywę – dodawał Rafał Ziemkiewicz.

