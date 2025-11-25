Lisicki: Liberalny autorytaryzm nadchodzi? Ziemkiewicz: A Tusk paraduje w Angoli

Wydawałoby się, że skoro w różnych planach pojawia się Polska, to premier powinien tam być. Jednak jego zachowanie w Angoli brzmi jak żart – mówi Paweł Lisicki.

W miniony weekend w Genewie delegacje Stanów Zjednoczonych i Ukrainy prowadziły negocjacje na temat planu pokojowego. W ich wyniku, według relacji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, dokument miał ulec zmianie. Brak przedstawiciela Polski podczas rozmów dotyczących propozycji pokojowych dla Ukrainy był szeroko komentowany w kraju.