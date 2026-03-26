Lisicki: Nawet TSUE broni "neosędziów". Ziemkiewicz: Wściekli dostali mocny cios

"Udział Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej w następstwie reformy polskiego systemu sądownictwa w procedurze powołania sędziego, oraz brak skutecznego środka prawnego przed sądem dla nierekomendowanych kandydatów nie wystarczają same w sobie do wyłączenia sędziego" – stwierdził we wtorek (24 marca) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podkreślono, że sądy krajowe muszą mieć możliwość kontroli zgodności z prawem procedury powołania sędziego oraz sprawdzenia, czy dany sędzia spełnia wymóg niezawisłego i bezstronności. Orzeczenie TSUE ma związek z pytaniem prejudycjalnym Sądu Rejonowego w Poznaniu.