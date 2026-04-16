Lisicki: Nie wierzę w wyjście Morawieckiego z PiS. Ziemkiewicz: Rosnąca pozycja Nawrockiego

Odniosłem wrażenie, że Mateusz Morawiecki nie przyjął do wiadomości tego obwieszczenia, że teraz to Przemysław Czarnek jest kandydatem na premiera – powiedział Rafał Ziemkiewicz.
Mateusz Morawiecki powołał zapowiadane wcześniej Stowarzyszenie Rozwój Plus. Choć polityk zapewnia, że nie będzie to konkurencja dla PiS, władze Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywają, że są niechętne inicjatywie byłego premiera, obawiając się rozłamu w partii.
– Naszym celem jest tworzenie dodatkowej przestrzeni do dialogu, wymiany doświadczeń oraz inicjowania działań wspierających rozwój społeczny i gospodarczy Polski – przekonywał Morawiecki, cytowany przez Wirtualną Polskę. We wtorek (14 kwietnia) prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zwołał pilne spotkanie kierownictwa ugrupowania.
