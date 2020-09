Watykan odnowi porozumienie z Chinami? Blisko historycznej decyzji

Stosunki między Watykanem a Chińską Republiką Ludową zostały zerwane w 1951 roku. Niedługo później Kościół w Państwie Środka zaczął doznawać brutalnych prześladowań. Władze więziły księży katolickich, burzyły miejsca kultu. Ponadto od 1957 roku przez Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich władze próbowały kontrolować w pełni działania Kościoła, a także oderwać go od Rzymu.

Rozmowy między Watykanem a ChRL są jednak poufne. W lutym w Monachium doszło do przełomowego spotkania szefów dyplomacji Watykanu i Chin - arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera i Wanga Yi. Miało to miejsce przy okazji 56. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC). Było to pierwsze spotkanie dwustronne na tak wysokim szczeblu.

W 2018 r. Watykan i ChRL podpisały tymczasowe porozumienie, w którym Watykan zgodził się, by biskupów w Chinach kontynentalnych powoływać z kandydatów wytypowanych przez PSKCh. Pekin chce też, by Watykan zerwał relacje z Tajwanem. Stolica Apostolska przeniosła w 1951 roku siedzibę nuncjatury z Pekinu do Tajpei.