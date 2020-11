Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Strajk Kobiet

Instytut Ordo Iuris składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez tzw. Ogólnopolski Strajk Kobiet. Chodzi o zamieszczenie w mediach społecznościowych grafiki przedstawiającej nawoływanie do palenia świątyń katolickich

Składamy zawiadomienie z artykułu 256. Kodeksu karnego, stwierdzając, że publikacja grafiki płonącego kościoła wypełnia znamiona nawoływania do nienawiści z przyczyn religijnych przez tzw. Warszawski Strajk Kobiet. Zwracamy uwagę organów ściągania na to, że dotychczasowe działania podczas proaborcyjnych manifestacji dają nam przesłanki do tego, żeby wierzyć, że tego typu nawoływanie do nienawiści i agresji zostanie przekute w czyn. Obawiamy się, że zainspiruje to konkretnych sprawców – powiedział mecenas Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris, w rozmowie z Redakcją Informacyjną Radia Maryja.

"Jeżeli publikujemy grafiki płonących kościołów, to możemy obawiać się aktów agresji, które będą niebezpieczne dla samych budynków, jak i dla osób wierzących oraz szacunku dla religii, która jest zasadą konstytucyjną. Prawo do publicznego wyznawania wiary jest jednym z podstawowych praw konstytucyjnych. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie potwierdzał, że prawo do publicznego wyznawania wiary jako element wolności sumienia nie może być uchylane w żadnych okolicznościach oraz zasługuje na szczególną ochronę poprzez prawo karne. Wszelkiego rodzaju groźby agresji, chrystianofobii, czy innych działań nienawiści wymierzonych w osoby wierzące, miejsca kultu, muszą spotkać się z natychmiastową reakcją karną. Mamy do czynienia ze wszczynaniem agresji i nienawiści, która może zakończyć się krzywdą wielu ludzi" – podsumował mec. Jerzy Kwieciński.

