Biskup Strickland publicznie wzywa Joe Biden do nawrócenia

Biskup Joseph Edward Strickland ordynariusz z Tyler w Teksasie napisał dziś na Twitterze do Joe Bidena, który deklaruje się jako katolik, by przypomnieć mu, że jego stanowisko w sprawie aborcji i małżeństwa jest sprzeczne z katolickim nauczaniem. Biden, który zorganizował homoseksualny „ślub” i jest zagorzałym zwolennikiem aborcji, od dawna wspiera prawa i polityki, które są sprzeczne z deklarowaną wiarą - czytamy na portalu LifeSiteNews.

Strickland napisał na Twitterze: „Jako biskup proszę pana Bidena o okazanie skruchy za to, że odszedł od nauczania Kościoła w sprawie aborcji i małżeństwa, ze względu na jego własne zbawienie oraz dobro naszego narodu. [Biden] aspiruje do najwyższego urzędu w naszym kraju i musi kierować się prawdą, którą objawił nam Bóg. Modlę się, by odnalazł Prawdę”

Wcześniej przewodniczący Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, arcybiskup Los Angeles Jose Gomez, pogratulował Joe Bidenowi wyboru na prezydenta USA. Spotkało się to z szeroką krytyką w związku z poglądami Bidena. Później abp Gomez wyjaśnił jednak, że gratulacje były czysto kurtuazyjne; podkreślił też, że postawa Bidena w sprawie aborcji jest niezgodna z nauczaniem Kościoła i stwarza dla katolików w USA wielkie wyzwanie, Biden - przypomina portal pch24.pl.

O katolickości Bidena dyskutuje się w Kościele w USA od wielu miesięcy. W ubiegłym roku ks. Robert Morey, proboszcz parafii św. Antoniego w diecezji Charleston w Karolinie Południowej, odmówił politykowi Komunii świętej, właśnie w związku z jego postawą wobec aborcji - czytamy dalej.

Kapłan postąpił zgodnie z nauczaniem Kościoła; w 2004 roku Kongregacja Nauki Wiary pod kierunkiem kard. Josepha Ratzingera wydała dokument, w którym wyraźnie wskazała, że szafarz Komunii świętej ma obowiązek odmówić Eucharystii politykowi, który angażuje się na rzecz legalnej aborcji.

Niestety, część amerykańskich biskupów odcięła się od zachowania księdza Moreya; przykładowo kard. Timothy Dolan, arcybiskup Nowego Jorku, powiedział, że on Komunii świętej Bidenowi by udzielił.

