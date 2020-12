Opłatki z błyskawicą to profanacja? Jest komentarz duchownego

Ponieważ manifestacje proaborcyjne wygasają pojawiają się kolejne pomysły na przedłużanie życia akcji. Po niszczeniu kościołów, przerywaniu Mszy i nabożeństw oraz atakach na obrońców świątyń, sympatycy Strajku Kobiet w nowy sposób chcą zwrócić uwagę na swoją sprawę.

TVP Info zapytało ks. Janusza Chyłę, proboszcza parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, co sądzi o akcji, a także jak należy reagować.

– Myślę o trzech rzeczach. Zawsze punktem wyjścia jest modlitwa, także za te osoby, które dopuszczają się takich czynów – mówi ks. Chyła. – Druga rzecz to troska o to, byśmy my dawali dobre świadectwo. Oczywiście różnie nam to wychodzi, ale trzeba się starać, by kształtować swoje życie w świetle Jezusowej Ewangelii. Ostatni element to powiedzenie, że my się na to nie zgadzamy, jest to nie w porządku. W mediach oraz rozmowach prywatnych należy postawić temu tamę – podkreśla duchowny.

– Na ulicach widzieliśmy ostatnio dziesiątki takich zachowań. Protesty mocno osłabły, ale wciąż próbuje się atakować to, co jest dla nas katolików wyjątkowe i święte. Opłatek nie tylko symbolizuje chleb, który spożywamy codziennie, bo podczas Wigilii w takiej wyjątkowej postaci ma również odniesienie do eucharystii, chociaż oczywiście nią nie jest – mówi duchowny.

Kapłan zaznaczył także, że opłatki z błyskawica nie są profanacją, ale sposobem na sprawienie przykrości wierzącym. Zwrócił też uwagę, że jakaś reakcja powinna następować ze strony wierzących, ponieważ brak reakcji rozzuchwala manifestantów.

Czytaj także:

Abp Gądecki przypomina Unii Europejskiej o prawie do życiaCzytaj także:

Syryjscy katolicy odrzucają zamykanie kościołów i Komunię na rękę