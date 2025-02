Ziobro: Tusk mści się na Mateckim za jego zasięgi w mediach

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował o skierowaniu wniosku do Sejmu o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS Dariusza Mateckiego. Wniosek jest efektem pracy zespołu Prokuratury Krajowej, wyjaśniającego aferę Funduszu Sprawiedliwości i innych powiązanych z nią spraw. Według Bodnara Matecki ma usłyszeć zarzuty dotyczące m.in. "podjęcia działań w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej polegających na konsultowaniu z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości warunków ofert stowarzyszeń Fidei Defensor oraz Przyjaciół Zdrowia przed formalnym złożeniem tych ofert w konkursie na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości", a także "podjęcia działań w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, zmierzających do wskazania wbrew zasadom ogłoszonego konkursu określonych organizacji jako tych, które mają otrzymać dotację celową".

Do sprawy odniósł się podczas konferencji prasowej w Sejmie były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. – Ta sprawa żywo pokazuje do czego jest używany pan Bodnar i do czego było potrzebne panu Tuskowi nielegalne, kryminalne przejęcie Prokuratury Krajowej. Do organizowania hucpy, która ma stwarzać pozory działań zmierzających do wyjaśniania spraw, które mogą naruszać porządek prawny – powiedział polityk PiS.

Ziobro: Zemsta za ogromne zasięgi Dariusza Mateckiego

Ziobro przekonuje, że "nie ma najmniejszych wątpliwości", iż "sprawa organizowana wobec posła Mateckiego jest wynikiem zemsty na nim przez Tuska i całą tę zgraję, za jego aktywną działalność, ogromne zasięgi na mediach społecznościowych, w których celnie punktuje wszystkie ich kłamstwa, oszustwa i hipokryzję".

Były szef MS dodał, że to sprawność Mateckiego w sieci skłoniła Tuska, "żeby go wyeliminować z polskiej, bieżącej polityki poprzez kłamliwe, wymyślone, wzięte z sufitu zarzuty". – Nie mam najmniejszych wątpliwości, że poseł Matecki rzetelnie wywiązywał się ze swojej pracy, bo jest to człowiek bardzo pracowity – powiedział Zbigniew Ziobro wskazując, że według jego wiedzy Matecki również ciężko pracował, kiedy wykonywał swoje zadania dla Lasów Państwowych.

