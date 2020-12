Petycja: Odzyskajmy Boże Narodzenie

W związku z pandemią koronawirusa w całej Europie stosowane są różnego rodzaju ograniczenia. Dotyczą one również Polski, a jednym z najbardziej uderzających w katolików ograniczeniem jest zmniejszona liczba osób, które mogą uczestniczyć w Mszach świętych. Obecnie każda osoba w kościele powinna mieć „dla siebie” 15 metrów kwadratowych wolnej przestrzeni.

Na sprawę zareagował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, który wystosował prośbę do premiera Mateusza Morawieckiego, aby od dnia Wigilii Bożego Narodzenia limit wiernych został zmieniony - do jednej osoby na 7. metrach kwadratowych.

To jednak nadal potężne ograniczenia! W związku z tym wierni katolicy domagają się od premiera całkowitego ich zniesienia. W serwisie Protestuj.pl stworzona została petycja, której zadaniem jest Odzyskanie Bożego Narodzenia.

Jak słusznie stwierdza petycja, każdy katolik ma prawo uczestniczyć w obchodach Narodzenia Pańskiego. Wolność wyznania i praktykowania wiary, nawet w najtrudniejszych czasach, gwarantuje polska Konstytucja.

Podpisujący nie chcą, aby powtórzyła się sytuacja z Wielkanocy, gdy katolicy musieli spędzać ten czas zamknięci w domach, a w uroczystościach uczestniczyli za pośrednictwem środków masowego przekazu.

"Święta Bożego Narodzenia to drugie najważniejsze święta dla katolików. Ważniejsze są jedynie uroczystości Wielkiej Nocy. A my, katoliccy wierni, zmuszeni byliśmy pozostać w domach w trakcie obchodów Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Wielkanocnej. Uczestnictwo we wspólnym świętowaniu przez obecność na Mszach świętych jest prawdziwym przeżyciem tego świętego czasu, czego nie można powiedzieć o udziale w Eucharystii za pośrednictwem środków masowego przekazu” – czytamy na stronie Protestuj.pl.

