Kard. Muller: Komunia święta dla proaborcyjnych polityków jest bluźnierstwem

Były szef watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, Müller omówił z Johnem-Henry Westenem z LifeSite szkody wyrządzone Kościołowi katolickiemu przez McCarricka, którego szybki upadek w 2018 roku nastąpił po dziesięcioleciach homoseksualnych ataków i stałego sprawowania władzy i zachowywania wpływów w Kościele.

Westen zauważył, że wśród szkód, które mają szczególne znaczenie dla ruchu w obronie życia, było to, że McCarrick stanął na czele komisji biskupów amerykańskich w 2004 roku, która miała zbadać, czy katolickim politykom proaborcyjnym należy odmawiać przyjęcia Komunii Świętej, czy też nie.

Reakcja Ratzingera

Rzym wtedy zainterweniował, ówczesny kardynał Joseph Ratzinger, jako szef Kongregacji Nauki Wiary, wysłał biskupom list, w którym stwierdzono, że katolickim zwolennikom aborcji, którzy są politykami należy odmówić Eucharystii.

Jednak kiedy McCarrick otrzymał list, "ukrył to przed pozostałymi biskupami i powiedział fałszywie, że Watykan nie ma nic przeciwko temu, i że sami biskupi mają decydować w tej sprawie" - powiedział Westen.

Nie ma Komunii dla proaborcyjnych polityków

Müller powtórzył w swojej odpowiedzi, że proaborcyjni politycy katoliccy nie mogą przyjmować Komunii Świętej.

"Nikt nie może przyjąć pełnej komunii z Jezusem Chrystusem, komunii sakramentalnej, jeśli jest w podstawowych sprawach moralnych całkowicie wbrew woli Jezusa Chrystusa" - powiedział kard. Muller.

"Nie możesz mówić Jezusowi: Panie, Panie a z drugiej strony nie czynić Jego woli" - dodał.

"To jest sprzeczność i nie można za nią podążać przy przyjmowaniu Najświętszego Sakramentu. To właśnie mówili w tamtym czasie Jan Paweł II i kardynał Ratzinger. Podstawą naszej wiary katolickiej, związek między życiem a wiarą".

Duchownym potrzeba odwagi

Müller stwierdził też, że księża i biskupi muszą mieć odwagę odmówić Komunii św. osobie publicznej popierającej aborcję, bez względu na to, jak bardzo jest ona znana.

"Wszyscy są równi przed Bogiem i nie stoją przed Nim jako książęta, prezydenci, cesarze, ani królowie" - powiedział Müller.

Św. Ambroży z Mediolanu powiedział "potężnemu cesarzowi Teodozjuszowi, nie możesz zabijać i przychodzić do Komunii Świętej. Ekskomunikował go. To była odwaga" - zauważył.

"Musimy także w naszych czasach bardzo jasno powiedzieć: Nie wolno wam zabijać ludzi, a jeśli tak będziecie to robi lub popierać, nie możecie przyjąć Komunii Świętej, a jeśli przyjmiecie Komunię Świętą, to jest bluźnierstwem" - dodał kardynał.

