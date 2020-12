Papież Franciszek reaguje na liberalizację aborcji w Argentynie

Senat przegłosował ustawę w stosunku głosów 38 do 29 i zatwierdził wcześniejszą decyzję Izby Deputowanych o czym informowaliśmy. Po głosowaniu zwolennicy aborcji rozpoczęli świętowanie pod budynkiem parlamentu. Liberalne media uważają, że decyzja ta będzie przełomowa dla Ameryki Łacińskiej i Południowej. Jak dotąd jedynie Urugwaj, Kuba, Gujana oraz Meksyk zezwalały na zabijanie nienarodzonych na życzenie, choć też w ograniczonym zakresie.

Episkopat Argentyny od początku przeciwstawiał się planom wprowadzenia nowego prawa. Również Papież podejmowałtę sprawę. Kilka godzin po głosowaniu w mediach społecznościowych pojawił się także wymowny wpis Papieża Franciszka.

twitter

Niestety nie wszyscy duchowni stanęli jednoznacznie przeciwko prezydentowi Fernandezowi. Bp Marcelo Sánchez Sorondo udzielał mu Komunii świętej mówiąc, że dopóki prezydent nie jest ekskomunikowany sprawa aborcji nie ma nic do rzeczy. Jednocześnie prawo kanoniczne określa, że osoby pomagające w procesie aborcji są ekskomunikowane mocą samego prawa i władza kościelna nie musi ogłaszać tego faktu prawnego by miał on miejsce.

