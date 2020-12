W nowym liście Franciszek jednoznacznie o prawie do aborcji

O wspomnianym artykule Sandro Magistra pisaliśmy niedawno na naszym portalu, warto jednak także zrelacjonować list Franciszka.

Papież w pierwszych akapitach listu wyraża zaniepokojenie sytuacją w Argentynie, gdzie forsowana jest zmiana prawa na proaborcyjne. Franciszek pisał zresztą w tej sprawie do aktywnych politycznie kobiet w swoim kraju udzielając im wsparcia w ich zaangażowanie w ochronę życia.

Franciszek odpowiada też na pytanie dlaczego nie angażuje się politycznie w sytuację Argentyny. Wskazuje, że jego zadania mają teraz charakter duszpasterski i edukacyjny i są skierowane do całego świata, a nie tylko Argentyny. Zaznacza, że wbrew opinii nie ma ani przyjacielskich relacji, ani częstych kontaktów z politykami w swoim kraju.

Jeśli chodzi o samą aborcję Papież wskazuje, że sprawa ochrony życia nie jest kwestią religijną, ale ogólnoludzką. Stawia pytania też pytania: czy można eliminować ludzkie życie by rozwiązać problem? Czy można wynająć płatnego zabójcę by rozwiązać jakiś problem?

To już kolejna w ostatnim czasie interwencja Papieża w sprawie ochrony życia. Jednoznaczne stanowisko w tej sprawie Papież zajął także w swojej ostatniej książce "Let Us dream".

Sandro Magister jest jednym z najpoważniejszych konserwatywnych watykanistów, który obserwuje życie Stolicy Apostolskiej od kilku dziesięcioleci. Wypowiadał się niejednokrotnie krytycznie wobec Papieża Franciszka, jednocześnie jest jednym z tych autorów, którzy starają się sprawiedliwie odnosić do wszystkich poczynań Papieża nie dołączając do żadnej z watykańskich frakcji.

