Watykanista: Media ignorują wypowiedzi Franciszka przeciwko aborcji

Sandro Magister przypomina m. in. zaangażowanie Papieża przeciwko rządowi argentyńskiemu i jego list wspierający kobietydziałające pro-life w tym kraju.

Magister zwraca też uwagę na inny list upubliczniony przez jednego z argentyńskich księży, w którym Papież napisał:

"Dla mnie zniekształcenie rozumienia aborcji rodzi się głównie z traktowania jej jako kwestii religijnej. Kwestia aborcji nie jest zasadniczo religijna. Jest to raczej problem ludzki niż opcja religijna. Kwestia aborcji musi zostać potraktowana naukowo."

Publicysta punktuje, że także "L'Osservatore Romano", watykański dziennik nie wspomniał o papieskich listach pro-life, które szerszej publiczności udostępniał właśnie Magister na swoim popularnym blogu.

Także w nowej książce Franciszka "Let Us Dream", która jest obecna na rynku już od 1 grudnia Magister znalazł trzy bardzo jasne fragmenty skierowane przeciwko aborcji, o których media milczą. Oto one:

"Nie mogę milczeć na temat ponad 30-40 milionów nienarodzonych istnień, które są niszczone każdego roku w wyniku aborcji, jak wynika zdanych Światowej Organizacji Zdrowia. Należy zauważyć, że w wielu regionach uważanych za rozwinięte praktyka ta jest często promowana, ponieważ poczęte dzieci są niepełnosprawne lub nieplanowane. Ale życie ludzkie nigdy nie jest ciężarem. Należy je przyjąć, a nie wyrzucić.

Drugi fragment:

"Aborcja to poważna niesprawiedliwość. Nigdy nie może być uzasadnionym wyrazem autonomii i władzy. Jeśli nasza autonomia wymaga śmierci innych, to ta nasza autonomia jest niczym innym jak żelazną klatką. Często zadaję sobie dwa pytania: czy właściwe jest eliminowanie ludzkiego życia, aby rozwiązać problem? I czy dobrze jest zatrudniać płatnego zabójcę, aby rozwiązać problem?"

Fragment trzeci:

"Mój poprzednik, święty Paweł VI, ostrzegał w encyklice 'Humanae vitae' z 1968 r. o pokusie traktowania życia ludzkiego jako jednego z wielu przedmiotów, nad którymi władzę mogą sprawować potężni i wykształceni ludzie. Jakże prorocze jest teraz jego przesłanie! Obecnie diagnostyka prenatalna jest powszechnie stosowana do odfiltrowania tych, którzy są uważani za słabych lub gorszych”.

Sandro Magister jest jednym z najpoważniejszych konserwatywnych watykanistów, który obserwuje życie Stolicy Apostolskiej od kilku dziesięcioleci. Wypowiadał się niejednokrotnie krytycznie wobec Papieża Franciszka, jednocześnie jest jednym z tych autorów, którzy starają się sprawiedliwie odnosić do wszystkich poczynań papieża.

