Kard. Tagle: Boże Narodzenie w epidemii przypomina, że Bóg jest z nami

Filipiński kardynał pytany o szczególną sytuację świętowania Bożego Narodzenia w czasie epidemii zwraca uwagę, że sytuacja ta przypomina nam o nadziei, która bywa przesłonięta przez to wszystko, co nam się w kulturze kojarzy z tym świętem. Boże Narodzenie zaś mówi nam, że nigdy nie będziemy sami, nawet gdy przeminie postać tego świata, cywilizacja, kultura, gdy wreszcie sami staniemy wobec tajemnicy przejścia do wieczności. Nawet wtedy, gdy będziemy zupełnie sami Bóg będzie z nami i o tym mówi nam Boże Narodzenie.

Kardynał odniósł się także do swojego doświadczenia zarażenia COVID-19. Wyraził swoją solidarność z tymi, którzy doświadczają strachu i cierpienia z powody tej choroby. Jednocześnie przypomniał, że choroba jest wezwaniem do gotowości na przyjście Pana. Tagle zachęcił czytelników do nieodkładania dobrych uczynków i życzliwości wobec innych, ponieważ może nam niespodziewanie zabraknąć na to czasu, gdy przyjdzie choroba.

Kardynał Tagle zachęcił wszystkich do dobroczynności, do tego by nie oszczędzać tylko dla siebie, ale może też dla innych, by pomyśleć o tych, których nie stać na świętowanie Bożego Narodzenia, a może i na codzienne godne funkcjonowanie.

Kardynał Tagle od 2020 roku jest Prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, kapelusz kardynalski otrzymał od Papieża Benedykta XVI, często bywa wymieniamy jako jeden z przyszłych kandydatów na papieża, następcę Franciszka, którego jest jednym z najbliższych współpracowników.

