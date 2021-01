Przewodnicząca Izby Reprezentantów: Katolicy sprzedali demokrację za aborcję

Nancy Pelosi – jedna z najważniejszych postaci Partii Demokratycznej – zaatakowała werbalnie katolików, który poparli Trumpa zarzucając im, że byli gotowi sprzedać demokrację w zamian za jeden postulat polityczny. Pelosi powiedziała, że ta sprawa była jedyną przyczyna, dla której wielu katolików poparło Trumpa, a on wygrał.

Pelosi posunęła się nawet do stwierdzenia, że wsparcie Trumpa ze strony obrońców życia jest źródłem „wielkiego żalu” dla niej „jako katoliczki”. Jednocześnie przewodnicząca Izby Reprezentantów jak gdyby nie zdawała sobie sprawy, że aborcja była od samych początków chrześcijaństwa uważana za jedno z najpoważniejszych wykroczeń moralnych, które nie może być tolerowane. Stanowisko Pelosi jak i Joe Bidena – także formalnie katolika – jest właściwie dyskwalifikujące z katolickiego punktu widzenia, co widać także w liście jaki przewodniczący episkopatu Stanów Zjednoczonych abp Los Angeles Jose Horacio Gomez skierował do nowego prezydenta.

Przewodnicząca Izby zaatakowała katolików wkrótce po tym, jak ogłosiła, że Joe Biden jest „zjednoczycielem” kraju, mówiąc, że „kobiety i mniejszości oraz osoby LGBTQ znów mogą się rozwijać”.



