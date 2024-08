Cejrowski: U Demokratów kult Molocha. Lisicki: Darmowa aborcja i kastracja – program Harris

Kamala Harris, przyjęła nominację Partii Demokratycznej w wyborach na prezydenta USA. Harris jako ostatnia przemówiła na czterodniowej konwencji Partii Demokratycznej w Chicago. Wcześniej poparcie dla niej wyrazili m.in. prezydent Joe Biden, Barack i Michelle Obamowie, Bill i Hillary Clintonowie, Nancy Pelosi, radyklanie lewicowy senator Bernie Sanders, a także wpływowi senatorowie Gretchen Whitmer czy Mark Kelly.

W finałowym wystąpieniu na konwencji straszyła Trumpem, obiecywała aborcję i poprawę losu klasy średniej. Wspomniała też o Ukrainie. Nawiązując do swoich postulatów gospodarczych, Harris oznajmiła, że celem jej prezydentury będzie "poprawa życia klasy średniej" i "obniżenie kosztów życia".

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski skomentowali m.in. wystąpienie Kamali Harris. – Ostatnim wydarzeniem kampanii amerykańskiej była konwencja Partii Demokratycznej. Poziom niezgodności z prawdą, jeśli chodzi o główne wystąpienie Kamali Harris na konwencji Demokratów, przekracza chyba wszystko, co Ameryka przeżyła. Już nie mówię o szczegółowej analizie, którą przeprowadzili publicyści, którzy zauważyli, że jej przemówienie to jeden, wielki stek kłamstw – ocenił Paweł Lisicki, red. naczelny "Do Rzeczy".

– I co z tego? W Polsce też Donald Tusk powiedział, że te 100 konkretów na 100 dni, to taka metafora była. I co? I nic. Mieliśmy przewrót pałacowy, wykonało się i dostała nominację. Żadnego programu nie ma. Tusk to musiał się bronić, bo chociaż jakiś program wywiesił – wskazywał Cejrowski. – To, co jest podobne, to fakt, że Tusk całą kampanię prowadził pod hasłem anty-PiS, a Kamala Harris prowadzi całą kampanię pod hasłem anty-Trump – zauważył Lisicki.

– Tak, nie wywiesiła żadnego programu wyborczego. Ponad 30 dni jest już oficjalnym kandydatem Demokratów i dalej nie ma żadnego programu. Musiałaby, albo wywiesić go w kontrze do tego, co robiła, albo czego nie robiła teraz, bo przecież jest wiceprezydentem. Na przykład, jeśli poruszy ważną kwestię dla Amerykanów i zapowie ochronę granicy, to natychmiast pojawi się naturalne pytanie "co zrobiłaś do tej pory?" – mówił Cejrowski.

Zwiastun 88. odc. programu "Antysystem". Całość dostępna dla Subskrybentów.