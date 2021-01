Święty Maksymilian Maria Kolbe patronem Małopolski na rok 2021

Wniosek złożył zarząd Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej Diecezji Bielsko-Żywieckiej i był on powiązane z 80. rocznicą męczeńskiej śmierci franciszkanina.

Przypomnijmy, że Maksymilian Kolbe oddał swoje życie by uratować innego osadzonego w obozie Auschwitz, świeckiego mężczyznę Franciszka Gajownikczka. Gajowniczek został wyznaczony do śmierci w komorze głodowej. O. Kolbe wiedział, że ten poza obozem zostawił on rodzinę. Poprosiło o wymianę. Niemcy zgodzili się. Franciszek Gajowniczek przeżył obóz i wojnę. Stał się potem świadkiem heroicznej postawy o. Kolbego.

Św. Maksymilian Kolbe już przed wojną był znaczącą postacią w polskim Kościele, twórcą słynnego klasztoru w Niepokalanowie, inicjatorem rozwoju mediów katolickich.

Zmarł dobity zastrzykiem z trucizną 14.08.1941 r. W tym roku przypada 80. rocznica jego męczeńskiej śmierci.

