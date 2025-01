Zmiana wieku emerytalnego w Polsce. Zaskakujące słowa minister

Co pewien czas w dyskursie publicznym pojawiają się postulaty podniesienia wieku emerytalnego w Polsce. Politycy obozu rządzącego zarzekają się, że nie zgodzą się na takie zmiany. W podobnym tonie wypowiadała się w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Minister zaskakuje

Zdecydowana większość ekspertów polityki społecznej wskazuje, że podniesienie wieku emerytalnego jest palącą koniecznością. Tymczasem minister stwierdziła wręcz, że "na pewno nie należy podnosić wieku emerytalnego". Zamiast tego, powinno się wprowadzać zachęty dla emerytów do dłuższego pozostania na rynku pracy.

– Całym sercem wspieram postulaty i kandydaturę Magdaleny Biejat, zgadzamy się co do tego, że trzeba dążyć, by jak najwięcej osób chciało, mogło, było w stanie pracować jak najdłużej, bo tego potrzebujemy. To da się osiągnąć poprzez wprowadzenie takiej polityki rynku pracy, która będzie zachęcała, motywowała, a nie ustawowo przymuszała osoby po przekroczeniu wieku emerytalnego do dalszej aktywności zawodowej. (...) Ja jestem za tym, żebyśmy dążyli do tego, żeby zarówno kobiety, jak i mężczyźni, pozostawali jak najdłużej aktywni na rynku pracy – powiedziała.

– Podniesienie wieku emerytalnego w ogóle nie wschodzi w grę. Nie ma takich planów, nie toczą się prace, nie zamierzamy – stwierdziła szefowa MRPiPS.

Dziemianowicz-Bąk zaskoczyła również stwierdzeniem, że gdyby miało dojść do zmian w przepisach dotyczących wieku przechodzenia na emeryturę, to należałoby raczej obniżyć wiek mężczyzn do poziomu, jaki w tej chwili obowiązuje kobiety, czyli 60 lat.

– Jesteśmy za równouprawnieniem, ale to nie znaczy, że nie dostrzegamy różnic pomiędzy danymi aktywnościami zawodowymi na temat pracy kobiet i mężczyzn. Tak jak są problemy związane z pewnym nierównym tratowaniem (...) i rozkładem bezpieczeństwa w pracy, które dotykają głównie mężczyzn (...), to kobiety, szczególnie te ze starszego pokolenia, oprócz okresu pracy zawodowej poświęcały się opiece nad dziećmi i prowadzeniu domu – wyjaśniła Dziemianowicz-Bąk.

Czytaj też:

Rząd rezygnuje z oskładkowania umów. Oto, co proponuje w zamianCzytaj też:

Rząd rozważa zmiany w waloryzacji emerytur. Emeryci mogą być zaskoczeni