Co szykuje rząd? PiS: Przygotowują Polaków na podwyższenie wieku emerytalnego

W Sejmie przedstawiono informację bieżącą w sprawie wyzwań starzejącego się społeczeństwa w kontekście opieki nad osobami starszymi. Informacja została złożona przez klub KO do minister ds. polityki senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz.

Kwiecień: Nie pozwólmy odebrać tego, co przywróciło PiS

Zdaniem posłów PiS deklaracje, jakie padają ze strony Koalicji Obywatelskiej, wskazują na chęć rozpoczęcia debaty o podwyższeniu wieku emerytalnego.

– Przysłuchując się dzisiejszym wystąpieniom zarówno polityków Koalicji Obywatelskiej, jak i pani minister, miałam nieodparte wrażenie, że ta informacja bieżąca tak naprawdę służyła jednemu – przygotowaniu społeczeństwa polskiego do podniesienia wieku emerytalnego – powiedziała poseł Anna Kwiecień. – Argumenty, jakie padały, właściwie nie odnosiły się do tego, jakie są propozycje dla seniorów, tylko stawiano diagnozę, że po prostu powinniśmy dłużej pracować. Jestem przekonana, że to jest wstęp do dyskusji na ten temat, że będzie w przyszłości konieczność podniesienia wieku emerytalnego – dodała.

Poseł PiS zwróciła się w tej sprawie z apelem do wyborców. – Przyglądajmy się, nie pozwólmy na odebranie sobie tego, co przywróciło Prawo i Sprawiedliwość, czyli obniżyło wiek emerytalny kobietom i mężczyznom – zaznaczyła.

„Ukryta forma eutanazji”

Anita Czerwińska wskazała, że Prawo i Sprawiedliwość zgadza się z minister ds. polityki senioralnej co do priorytetowego znaczenia opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla osób starszych. Zastrzegła jednak, że "na tym kończy się akceptacja". – Wszyscy doskonale wiemy, jak dramatyczna jest sytuacja w ochronie zdrowia i niestety seniorzy coraz częściej wyrażają obawy, że bardzo odległe terminy jakie są im proponowane w związku z wizytą u lekarza niestety mogą doprowadzić, że oni nigdy nie doczekają tej wizyty – powiedziała poseł PiS. – Wyrażają bardzo stanowcze obawy, że jest to "ukryta forma eutanazji" – dodała.

Joanna Borowiak zwróciła z kolei uwagę na niezrealizowane obietnice rządzących i brak zaufania do gabinetu Donalda Tuska ze strony Polaków rok po wyborach parlamentarnych. – Przytłoczenie, strach i obawa. To są emocje, które dziś najczęściej towarzyszą Polakom – powiedziała poseł PiS.

Borowiak wskazała, że zabrakło konkretów dotyczących długo obiecywanego bonu senioralnego. – Mówi się o tym od dawna i można powiedzieć śmiało, że bon senioralny jest jak Yeti. Mówi o nim Koalicja 13 Grudnia, ale nikt go nie widział. Słyszymy, że miał być realizowany już od tego roku, a okazuje się, że będzie realizowany prawdopodobnie od 2026 r. Nie ma żadnych konkretnych rozwiązań – powiedziała. – Ta władza ma na nowe limuzyny dla rządu, nie ma pieniędzy dla seniorów. Zebrali blisko 900 zł z czternastej emerytury – dodała Joanna Borowiak.

