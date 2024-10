258 zł ekstra do emerytury. Komu przysługuje?

Strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje specjalny dodatek do emerytury. Co należy zrobić, aby go otrzymać? Jakie należy spełnić warunki?

Świadczenie ratownicze. Komu przysługuje?

Chodzi o świadczenie ratownicze, które na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych przysługuje strażakowi ratownikowi OSP z tytułu wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze nie przysługuje jednak każdemu strażakowi ratownikowi OSP. Jakie zatem trzeba spełnić warunki, aby móc o nie wnioskować?

Kryterium kluczowym jest czynne uczestniczenie jako członek Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) – przez co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet. Co należy podkreślić, przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

O świadczenie mężczyźni mogą wnioskować po osiągnięciu 65. roku życia, zaś kobiety po ukończeniu 60 lat.

Ile wynosi świadczenie ratownicze w 2024 roku?

Świadczenie ratownicze podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2024 roku wynosi 258 zł miesięcznie. Oznacza to, że rocznie emeryt może liczyć na dodatkowe 3 096 zł. Co ważne, jest to świadczenie przyznawane dożywotnio, a jego wysokość nie jest uzależniona ani od wysokości emerytury podstawowej ani od innych świadczeń.

Jak otrzymać świadczenie ratownicze? Konieczny wniosek

Aby je otrzymać należy złożyć wniosek do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, a więc organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022 r. poz. 316) wydany na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Świadczenie jest wypłacane przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym zostało ono przyznane.

