Międzynarodowa petycja w sprawie Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowym nimbie

Akcję zainicjował portal Life Site News. W tekście petycji wzywa on do reakcji zakon jezuitów by upomniał zakonnika znanego z promocji ideologii politycznego ruchu homoseksualnego i normalizacji homoseksualizmu w Kościele

"Martin potrzebuje informacji, że jego błędne poglądy na temat religii i kultury, w połączeniu z jego lekkomyślnością, jeśli chodzi o wrażliwość i przekonania religijne innych, nie mogą zostać puszczone wolno" – czytamy w petycji.

"Ks. Martin wyraźnie przekroczył granicę, podejmując decyzję o wykorzystaniu tej świętej ikony. Jego działania są plamą na zakonie jezuitów" – piszą autorzy petycji.



Petycję można podpisać na specjalnej platformie portalu Life Site News.

Czytaj też:

Franciszek: Bez liturgii, chrześcijaństwo jest pozbawione całego Chrystusa