Papież Franciszek przygotowuje list poświęcony Dantemu

Potwierdza to „Giornale” kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury i przewodniczący Komitetu Watykańskiego ds. Obchodów Dantego.

"To będzie list apostolski, byłoby miło, co proponuję Papieżowi, aby ukazał się on 25 marca – powiedział kard. Ravasi.

"Powołaliśmy naukowy komitet organizacyjny, aby zgłębić postać i pracę Dantego w jego wymiarze religijnym i chrześcijański. Odniesienia Papieży do tego wielkiego poety są nieliczne" – kontynuował kardynał.

"List apostolski Papieża Franciszka jest przygotowywany z okazji jubileuszu siedemsetnej rocznicy śmierci Dantego i będzie on refleksją nad aktualnym przesłaniem poety. Papież z pewnością wyjdzie w swoich rozważaniach od przywołania tekstów poprzednich papieży, zwłaszcza Pawła VI; następnie przybliży postać Dantego i jego dzieło będące symbolem kondycji ludzkiej, a także przykładem twórczości pełnej bogactwa teologicznego i moralnego poematu” – dodał Ravasi.

