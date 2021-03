Oszacowano ile ofiar nadużyć seksualnych było w Kościele we Francji

Szef niezależnej komisji powiedział we wtorek, że od 1950 r. w Kościele katolickim we Francji mogło być co najmniej 10 tys. ofiar wykorzystywania seksualnego.

Jean-Marc Sauvé, przewodniczący Niezależnej Komisji ds. Nadużyć Seksualnych w Kościele (CIASE), powiedział, że poprzednia sugestia organu z czerwca 2020 r. mówiąca o 3 tys. ofiar była niedoszacowana. "Możliwe, że liczba ta wynosi co najmniej 10 000" – powiedział na konferencji prasowej 2 marca. CIASE, założone przez Kościół katolicki we Francji w 2018 roku, podało, że w wyniku prowadzonego dochodzenia otrzymało do tej pory 6500 zeznań dotyczących co najmniej 3000 indywidualnych ofiar. Ostateczny raport komisji ma zostać opublikowany wczesną jesienią 2021 roku. Konferencja Episkopatu Francji finansuje dochodzenie komisji, ale jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia, a ich praca nie jest kierowana przez biskupów. Czytaj też:

