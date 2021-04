"Mamy prawo zapytać, skąd oni są?". Mocna homilia abp. Jędraszewskiego

Metropolita krakowski przewodniczył w Wielki Czwartek mszy św. krzyżma w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Podczas homilii nawiązał do pojawiających się w przestrzeni publicznej postulatów dotyczących zamknięcia kościołów ze względu na pandemię koronawirusa.

Abp Jędraszewski: Dla nich kościół jest zwykłym budynkiem

– Czynią to ludzie, którzy jeszcze nie tak dawno, w czasie tej samej pandemii uważali, że ich miejscem jest ulica. Mówią to ludzie, dla których kościół jest zwykłym budynkiem. Mamy prawo zapytać, skąd oni są? Nie znają historii naszego narodu chrześcijańskiego od ponad 1050 lat? Nie wiedzą, czym jest Kościół? – mówił abp Jędraszewski.

Arcybiskup podkreślił jednocześnie, że jest bardzo daleki od lekceważenia pandemii i jej skutków. Zapewnił, że zawsze prosił i nadal prosi o przestrzeganie związanych z nią obostrzeń i zaleceń.

Metropolita przywołał w tym kontekście słowa św. Jana Pawła II z 3 czerwca 1991 roku wypowiedziane w Lubaczowie: "Postulat, ażeby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości, jest postulatem ateizowania państwa i życia społecznego i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością".

"Nie ma Kościoła bez Chrystusa"

Według abp. Jędraszewskiego, czasami "w samym Kościele doświadczamy tego, iż prawda bywa niekiedy zaciemniana i to przez ludzi, którzy z racji swojego powołania i wybrania powinni być do końca jednoznacznymi świadkami prawdy".

– Nie "my jesteśmy Kościołem", ale my należymy do Chrystusowego Kościoła. Nie ma Kościoła bez Chrystusa – oświadczył arcybiskup.



