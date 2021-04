Papież podczas błogosławieństwa "Urbi et Orbi": Te rany są wieczną pieczęcią

"Te rany są wieczną pieczęcią Jego miłości do nas" – powiedział Franciszek. "Wszyscy, którzy doświadczają bolesnej próby na ciele lub na duchu, mogą znaleźć schronienie w tych ranach i przez nie otrzymać łaskę nadziei, która nie zawodzi" – dodał Papież.

Papież poprosił byśmy jako wierzący – pośród utrapień życia – nigdy nie zapominali o uzdrawiającej sile ran Chrystusa.

"W świetle zmartwychwstania Pana nasze cierpienia są teraz przemienione. Tam, gdzie była śmierć, teraz jest życie. Tam, gdzie była żałoba, teraz jest pociecha. Przyjmując krzyż, Jezus nadał znaczenie naszym cierpieniom, a teraz modlimy się, aby korzyści z tego uzdrowienia rozprzestrzeniły się na cały świat. Wesołych, błogosławionych i spokojnych Świąt Wielkanocnych dla was wszystkich!" – życzył wszystkim Papież

Papież odniósł się także do ograniczeń jakie dotykają liturgię i życie Kościoła.

"Modlimy się, aby te ograniczenia, jak również wszelkie ograniczenia wolności wyznania i religii na całym świecie, zostały zniesione i aby każdy mógł swobodnie modlić się i chwalić Boga" – powiedział.

"Dziś na całym świecie rozbrzmiewa orędzie Kościoła: 'Jezus, który został ukrzyżowany, zmartwychwstał, jak powiedział. Alleluja!'" – powiedział Papież.

"Nikt inny, tylko ukrzyżowany Jezus zmartwychwstał. Bóg Ojciec wskrzesił Jezusa, swojego Syna, by w pełni wypełnić swoją zbawczą wolę" – dodał papież. "Jezus wziął na siebie naszą słabość, nasze ułomności, a nawet naszą śmierć. Zniósł nasze cierpienia i dźwigał ciężar naszych grzechów. Z tego powodu Bóg Ojciec go wywyższył i teraz Jezus Chrystus żyje wiecznie; On jest Panem".

Papież odniósł się także do sytuacji młodych ludzi i złej sytuacji politycznej w Birmie oraz Libanie.

"Wyrażam swoją bliskość z młodymi ludźmi na całym świecie" — powiedział Franciszek — "a w tych dniach, szczególnie dla młodych ludzi z Birmy, zaangażowanych we wspieranie demokracji".

"Niech lud Libanu, który przeżywa trudności i niepewność, doświadczy pociechy Zmartwychwstałego Pana i znajdzie wsparcie wspólnoty międzynarodowej w swoim powołaniu do bycia krajem spotkania, współistnienia i pluralizmu" — powiedział Papież.

Papież wspomniał także o innych krajach, w których toczą się konflikty.

"Na świecie wciąż jest zbyt wiele wojen i zbyt wiele przemocy!" — podkreślił Papież. "Niech Pan, który jest naszym pokojem, pomoże nam przezwyciężyć myślenie o wojnie"

Na zakończenie orędzia wielkanocnego kardynał Mauro Gambetti odczytał ogłoszenie odpustu zupełnego związanego z "Urbi et Orbi" tuż przed tym jak Papież Franciszek udzielił błogosławieństwa Rzymowi i światu.

Czytaj też:

Papież Franciszek: Z gruzów naszych serc Bóg może stworzyć dzieło sztuki