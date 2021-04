Bp Schneider popiera nowy ruch pro-life we Włoszech

W lutym kojarzony z konserwatywnym skrzydłem Kościoła bp Athanasius Schneider krytycznie odniósł się do szczepionek na COVID-19, tworzonych przy użyciu linii komórkowych pochodzących ze szczątków dzieci zabitych w drodze aborcji. Przy tej okazji biskup przypomniał, że proceder żerowania na zbrodni aborcji jest powszechny nie tylko w przemyśle farmaceutycznym, ale również kosmetycznym. Hierarcha wyraził wówczas przekonanie, że powinien powstać nowy ruch pro-life, który podejmie tę tematykę.

Apel działającego w Kazachstanie niemieckiego duchownego spotkał się z aprobatą włoskich działaczy katolickich. Wystosowali oni list otwarty, w którym w pierwszej kolejności dziękują biskupowi za jego artykuł Demaskując COVID-19: szczepionki, mandaty i globalne zdrowie, który przeczytało mnóstwo osób na świecie, „odnosząc dzięki niemu wielką pociechę, postrzegając go jako rzadki i niezwykle cenny głos prawdy”.

Celem nowego ruchu, wedle objaśnień sygnatariuszy listu, jest „spójne uzupełnienie [dotychczasowej działalności] dzięki nowej perspektywie integralnej krytyki etycznego i prawnego uzasadnienia wykorzystywania komórek płodów i embrionów w ramach eksperymentów i działań przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego – i im podobnych”.

Nowy ruch pro-life pozbawiony kompleksów wobec świata

Odpowiadając na list podpisany przez włoskich wiernych, bp Schneider przyznał, że potrzeba „nowego, bezkompromisowego ruchu pro-life, pozbawionego kompleksów niższości wobec świata”.

- Chaos moralny, który zdaje się ogarniać świat, coraz wyraźniejsze dążenie do transhumanizmu i kultura śmierci, która dominuje w legislacji współczesnych państw, muszą być energicznie i zdecydowanie zwalczane z zachowaniem uczciwości prawdy i niechęcią do zawierania kompromisów odnośnie do tego, co dobre – dodał biskup.

Bp Athanasius Schneider, przesyłając błogosławieństwo dla nowego ruchu, podziękował licznym katolickim organizacjom społecznym, których przedstawiciele podpisali się pod listem. „Mam nadzieję, że szlachetna i odważna inicjatywa powzięta przez Panów we Włoszech stanie się inspiracją dla podobnych przedsięwzięć w innych krajach” – napisał.