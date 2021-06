70-lecie kapłaństwa Benedykta XVI. Podziękowanie Franciszka i wystawa

„Ciebie Benedykcie, drogi ojcze i bracie, zapewniamy o naszej miłości, wdzięczności i bliskości” – mówił papież Franciszek po dzisiejszej modlitwie Anioł Pański w słowie poświęconym 70-leciu kapłaństwa Benedykta XVI. Zgromadzony na placu św. Piotra tłum zareagował spontanicznym aplauzem na cześć papieża seniora.

Franciszek dziękuje Benedyktowi za wiarygodne świadectwo

- Mieszka w klasztorze, miejscu, które miało gościć wspólnoty kontemplacyjne tutaj w Watykanie, aby modliły się za Kościół. Obecnie to on jest człowiekiem kontemplacji w Watykanie, poświęcając swe życie modlitwie za Kościół i diecezję rzymską, której jest biskupem-seniorem. Dziękuję tobie, Benedykcie, drogi ojcze i bracie. Dziękuję za twoje wiarygodne świadectwo. Dziękuję za twoje spojrzenie, które nieustannie ukierunkowane jest na perspektywę Boga: dziękuję! – powiedział Franciszek.

Z tej okazji odbył się wernisaż wystawy poświęconej posłudze kapłańskiej Benedykta XVI, który poprowadził osobisty sekretarz emerytowanego papieża, abp Georg Ganswein. Ekspozycja przedstawia prywatne przedmioty Benedykta XVI oraz zdjęcia dokumentujące m. in. jego święcenia kapłańskie i Mszę prymicyjną.

„Bycie księdzem jest dla niego najważniejszą rzeczą w życiu”

Wystawa w galerii Arte Poli przy ulicy Borgo Vittorio w Rzymie była organizowana przy wsparciu Fundacji Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Papieski Komitet Nauk Historycznych i Muzea Watykańskie. Jak relacjonuje abp Ganswein odwiedzający mogą zobaczyć „fragmenty jego życia i fragmenty jego serca”, a więc „przedmioty z różnych okresów jego życia, od pierwszej komunii po ornat, którego używa do dziś, gdy odprawia Mszę św. w kaplicy Mater Ecclesiae”.

Ze względu na brak sił papieża seniora nie odbędą się publiczne obchody jubileuszu z jego udziałem, jednak, jak zapewnia jego sekretarz, papież z radością przyjął inicjatywę wystawy. „Był bardzo szczęśliwy, bo bycie księdzem jest dla niego najważniejszą rzeczą w życiu. Żył jako ksiądz. Dla niego to najważniejsza rzecz. Treść całego jego życia i wierzę, że dla niego było to także pamiętanie o wszystkim, co otrzymał od Pana” – powiedział.

