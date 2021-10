Ciężarówka pełna ciał po masakrze chrześcijan w Nigerii

Po zabiciu przywódcy Boko Haram i przejęciu dominacji w wojnie domowej przez Państwo Islamskie muzułmański rząd Nigerii kontynuuje linię tolerowania aktów przemocy wobec chrześcijan. Z doniesień prasowych dowiadujemy się jak kilkadziesiąt ciał ofiar masakry zostało zrzucone na ciężarówkę i wywiezione z miejsc, w których dżihadyści dokonali zbiorowej egzekucji, do miejsc pochówku.

Papież modli się za ofiary

Podczas zeszłotygodniowej audiencji generalnej za pomordowanych chrześcijan modlił się papież Franciszek. „Z żalem przyjąłem wiadomości o zbrojnych atakach w zeszłą niedzielę na wioski Madamai i Abun w północnej Nigerii. Modlę się za tych, którzy zginęli, za tych, którzy zostali ranni i za całą ludność Nigerii. Mam nadzieję, że w kraju będzie można zagwarantować bezpieczeństwo każdemu obywatelowi” – mówił.

Lokalny ksiądz podał do wiadomości nazwiska 32 chrześcijan, którzy zginęli w „dobrze zorganizowanym” zamachu. Sprawcami są bojownicy islamscy wywodzący się z ludu Fulan. Jak zwracają uwagę komentatorzy, do kolejnej tego typu masakry doszło przy cichym przyzwoleniu rządu, który nie dopełnia swoich obowiązków równej ochrony wszystkich mieszkańców. Zwraca się też uwagę, że muzułmańscy Fulanie dość licznie zasilają szeregi państwowej armii.

„Strzelali do wszystkiego, co było w zasięgu wzroku”

Część osób pozostaje obecnie w szpitalu, a podczas akcji terrorystycznej spłonęło 20 domów. Przebieg wydarzeń relacjonuje anonimowo katolicki ksiądz w rozmowie z portalem MiddleBeltTimes.com. „Fulanie przybyli w dużej liczbie i zaczęli strzelać do wszystkiego, co było w zasięgu wzroku. Kiedy weszli, najpierw udali się do domów ludzi, o których wiadomo, że zwykle pomagają w lokalnym koordynowaniu bezpieczeństwa w społecznościach i zabijali ich wraz z rodzinami, zanim udali się w inne miejsca” – mówi.

Postawę rządu skrytykował Luka Binniyat z Unii Ludowej Południowej Kaduny (Southern Kaduna People’s Union), wskazując, że dowódcy wojskowi wykonujący rozkazy prezydenta Muhhamadu Buhariego nie zapewniają należytej ochrony na ziemiach zamieszkałych przez chrześcijan, podczas gdy tereny należące do islamskich ludów Hausa i Fulan cieszą się z protekcji armii.

Czytaj też:

Kapitulacja 1000 dżihadystów w Nigerii. Biskupi: Bądźmy ostrożniCzytaj też:

Nigeria: ISIS zyskuje przewagę nad bardziej radykalnym Boko HaramCzytaj też:

Nigeria: Biskup o wprowadzeniu islamskiej teokracji