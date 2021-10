Różaniec na milion dzieci. Niezwykła inicjatywa Pomocy Kościołowi w Potrzebie

Jak na razie ponad 100 tys. dzieci zarejestrowało się do udziału w przygotowaniach do inicjatywy „Milion dzieci modlących się na Różańcu”. Do uczestników ze Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Kenii, Indii, Kolumbii i Filipin oraz kilkudziesięciu innych krajów dołączyły właśnie dzieci z Sudanu Południowego, Birmy i Libanu.

Akcja jest rokrocznie organizowana przez Pomoc Kościołowi w Potrzebie (ACN), a sama międzynarodowa modlitwa przypada we wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty. W ramach przygotowań wydano książeczki z rozważaniami różańcowymi, kolorowankami i modlitwą do św. Józefa, które papieska organizacja kolportuje w 24 językach.

Prześladowani chrześcijanie łączą się w modlitwie

ACN na co dzień zajmuje się organizowaniem finansowego wsparcia dla krajów, w których chrześcijanie są prześladowani i monitorowaniem takich przypadków na całym świecie. Obecnie w akcji różańcowej bierze udział wiele krajów dotkniętych nie tylko represjami wobec wyznawców Chrystusa, ale także trudną sytuacją ekonomiczną.

Na stałego patrona inicjatywy został obrany św. o. Pio, który znany był z gorącego umiłowania modlitwy różańcowej, a zaczęła się ona w Wenezueli, gdzie grupka dzieci modliła się przy kapliczce i, jak świadczą obecne tam kobiety, podczas modlitwy silnie odczuwalna była obecność Matki Najświętszej.

Prezes ACN, kard. Mauro Piacenza powiedział, że kampania różańcowa w 2021 roku ma na celu zachęcenie dzieci do modlitwy „w wspólnie z Matką Bożą i pod opieką św. Józefa”, który jest dla nas „wspaniałym przykładem tego, jak Bóg może wszystko obrócić w dobro poprzez naszą modlitwę, naszą wierność i posłuszeństwo Jego Słowu”. „Kiedy milion dzieci odmawia Różaniec, świat się zmienia” – czytamy na stronie internetowej organizatora akcji.

