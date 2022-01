Papież Franciszek wezwał w Nowy Rok do budowania pokoju

1 stycznia to nie tylko pierwszy dzień nowego roku, ale również obchodzona w Kościele katolickim Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez papieża Pawła VI 8 grudnia 1967 roku.

Przesłanie Franciszka

Franciszek w swoim przesłaniu odwoływał się do postaci Maryi, jako wzoru dla dzisiejszych chrześcijan. – Macierzyństwo Maryi wyraża się w tym, że swojego nowonarodzonego Syna nie zatrzymuje dla siebie, ale ofiarowuje nam wszystkim – powiedział papież w trakcie rozważań przed tradycyjną modlitwą Anioł Pański w sobotę, 1 stycznia. Ojciec Święty zaznaczył, że właśnie Maryja, jako Matka Jezusa, zachęca nas do przyjęcia i adorowania Go.

– Tak więc nowy rok rozpoczyna się z Bogiem, który w ramionach swojej Matki, leżąc w żłobie, czule nas wspiera. Potrzebujemy tego bodźca. Wciąż żyjemy w niepewnych i trudnych czasach z powodu pandemii. (...) Wiele osób boi się o przyszłość i są przytłoczeni sytuacją społeczną, problemami osobistymi, zagrożeniami wynikającymi z kryzysu ekologicznego, niesprawiedliwości i globalnego braku równowagi gospodarczej. Patrząc na Maryję trzymającą w ramionach swojego Syna, myślę o młodych matkach i ich dzieciach uciekających przed wojnami i głodem lub czekających w obozach dla uchodźców – mówił Franciszek.

– Pokój jest także efektem naszego zaangażowania – wymaga od nas uczynienia pierwszego kroku, konkretnych gestów. Jest on budowany poprzez poszanowanie dla ostatnich, krzewienie sprawiedliwości, odwagę przebaczenia, która gasi ogień nienawiści. Potrzebuje on także pozytywnego spojrzenia, abyśmy zawsze patrzyli – zarówno w Kościele, jak i w społeczeństwie – nie na zło, które nas dzieli, lecz na dobro, które nas może zjednoczyć – oznajmił papież.

Czytaj też:

To był rok religijnego zagubienia w KościeleCzytaj też:

Dr Kwasniewski: Czy musimy słuchać papieża, który nie jest posłuszny Tradycji?