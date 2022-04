Biskup Hongkongu ma nadzieję, że "pewnego dnia" doczeka święceń kobiet

Bp Stephen Chow w maju 2021 roku został mianowany przez papieża Franciszka ordynariuszem diecezji Hongkongu, po trzech latach wakatu na tej stolicy biskupiej. Jak oceniło lokalne środowisko kościelne, nominat był niezależny od Komunistycznej Partii Chin, która przez trzy lata próbowała przeforsować swojego kandydata.

Biskup Hongkongu przyłącza się postulatów Drogi synodalnej?

Podczas niedawnej Mszy Świętej, głosząc kazanie, w pewnym momencie bp Chow przeszedł z chińskiego na angielski i powiedział do młodych kapłanów obecnych na Mszy: „Teraz przechodzę na angielski, aby przemówić do naszych wyświęconych braci i mam nadzieję, że pewnego dnia może też przemówię do naszych wyświęconych sióstr”.

Biskup Hongkongu przyłączył się tym samym do postulatów wysuwanych przez niemiecką Drogę synodalną. Jak odnotował katolicki portal „The Pillar”, diecezja „nie wyjaśniła jeszcze, czy Chow miał na myśli koncepcję wyświęcania kobiet na kapłanów czy diakonów”.

Poglądy bp. Chow niezgodne z Tradycją apostolską

Bp Chow nie rozwinął w kazaniu kwestii święcenia kobiet, ale poczynił w przemowie do kapłanów niejednoznaczne odniesienia: „Żyjemy w ciągle zmieniającym się kontekście”, więc „rozeznawanie musi być ciągłe, nieustanne tam, gdzie Duch chce, abyśmy poruszali się jako ciało”.

Wyjaśniając sprawę święceń kobiet Emily Mangiaracina przypomniała na łamach LifeSiteNews słowa Pawła VI, powtórzone następnie w liście apostolskim Ordinatio sacerdotalis przez Jana Pawła II: „Kościół uważa, że udzielanie święceń kapłańskich kobietom jest niedopuszczalne z racji zasadniczych. Racje te są następujące: poświadczony przez Pismo Święte przykład Chrystusa, który wybrał swoich Apostołów wyłącznie spośród mężczyzn; stała praktyka Kościoła, który naśladuje Chrystusa wybierając tylko mężczyzn; wreszcie żywe Magisterium Kościoła, konsekwentnie głoszące, że wykluczenie kobiet z kapłaństwa jest zgodne z zamysłem Boga wobec swego Kościoła”.

