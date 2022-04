Indie: Prawie 130 przypadków przemocy wobec chrześcijan

Dane podała watykańska agencja misyjna Fides, powołując się na Zjednoczone Forum Chrześcijańskie (UCF).

Raport obejmuje tylko te przypadki, które zarejestrowano za pośrednictwem tzw. zielonego numeru, czyli specjalnej linii telefonicznej, z której każdy może skorzystać.

Nienawiść do chrześcijan

"15 kwietnia ponad dwa tysiące lat temu Pan Jezus był prześladowany i został ukrzyżowany. Jego uczniowie jeszcze obecnie są prześladowani w różnych częściach świata, łącznie z Indiami, w których grupy ludzi szerzą nienawiść do mniejszości w imię swoich korzyści politycznych" – oznajmił w komunikacie, cytowanym w piątek przez Katolicką Agencję Informacyjną (KAI), krajowy koordynator UCF.

W Indiach w styczniu b.r. stwierdzono 40 przypadków prześladowania, w lutym – 35, w marcu – 34, a do 15 kwietnia – 18. W tym czasie pobito 89 pastorów i proboszczów, którym poza tym grożono różnymi działaniami, jeśli będą nadal prowadzić modły i odprawiać nabożeństwa. Zaatakowano co najmniej 68, zraniono 367 kobiet i 366 dzieci. Na 127 takich zdarzeń 82 miały charakter masowy, z udziałem tłumów bojówkarzy. W następstwie tych aktów przemocy 42 sprawy trafiły do sądów, które podważały konstytucyjną ważność tzw. ustawy o nawróceniach, obowiązującej w wielu stanach indyjskich i wykorzystywanej do wysuwania fałszywych oskarżeń pod adresem misjonarzy i pastorów o dokonywanie "przymusowego przechodzenia na inną religię". Jednocześnie dotychczas żaden chrześcijanin nie został skazany za zmuszanie kogokolwiek do zmiany wyznania.

Ponadto, opublikowany raport przypomniał, że przeprowadzane w Indiach spisy ludności pokazują, iż liczba chrześcijan w tym kraju nie zmieniła się. Ostatni oficjalny spis powszechny z 2011 roku wykazał, jakoby 79,8 proc. spośród 1,38 mld mieszkańców Indii wyznawało hinduizm, 14,2 proc. islam, zaś 2,3 proc. to chrześcijanie.

