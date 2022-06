Świątynia Satanistyczna wycofała swój udział w "rodzinnym" pikniku LGBT

W sobotę 11 czerwca w parku miejskim w Coeur d’Alene w stanie Idaho odbyło się wydarzenie pt. "Duma w parku". To piknik organizowany pod hasłem "Przyjazne rodzinie świętowanie różnorodności LGBTQ+". W ramach wydarzenia odbyły się m.in. występy "draq gueen", "modlitwa afirmująca LGBTQ+" oraz projekty LGBT dla dzieci.

Udział w wydarzeniu zapowiadała tzw. Świątynia Satanistyczna, co odbiło się echem w mediach. Zapowiedź uczestnictwa tzw. Świątyni Satanistycznej w pikniku LGBT pojawiła się m.in na portalu Idaho Tribune. Po fali krytycznych komentarzy sekta wycofała się z uczestnictwa. O decyzji poinformowali organizatorzy. Przekazano, że Świątynia Szatana w Idaho "z własnej woli wycofała się z wydarzenia i nie będzie obecna na »Pride in the Park« w sobotę 11 czerwca".

Wsparcie organizacji dla "Dumy w parku"

Tzw. Świątynia Satanistyczna to sekta, która zarejestrowana jest w Stanach Zjednoczonych jako związek wyznaniowych. Sekta słynie z poparcia dla "prawa" do mordów rytualnych na dzieciach nienarodzonych, homoseksualizmu czy ideologii gener. Stąd też członkowie organizacji chceli zaangażować się w organizację wydarzenia w stanie Idaho.

Podczas pikniku sekta zamierzała promować przesłanie "szatan po prostu Cię kocha", o czym wspominał w mediach przywódca organizacji. Zapowiadano również satanistyczne "chrzty" dla osób chętnych.

Choć sztańska grupa wycofała się ze swoich planów, to jednak wydarzenie "Duma w parku" wsparły inne organizacje. To m.in. protestanckie związki wyznaniowe i dysydencka, ekumeniczna organizacja o nazwie "Społeczność Ducha Świętego – Ekumeniczna Komunia Katolicka".

Czytaj też:

Kościół ma wspierać "miesiąc Dumy"? Ks. James Martin gospodarzem konferencji LGBTCzytaj też:

Czerwiec we włoskiej Cremonie. Bluźnierstwo i skomlenie katolików