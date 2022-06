Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej reaguje na rządową uchwałę dot. równości

24 maja 2022 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę dot. ustanowienia Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030. Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi zauważa, że wdrożenie programu pod pretekstem walki z dyskryminacją może grozić forsowaniem i wprowadzaniem groźnych zmian w prawie krajowym, dotyczących przede wszystkim życia rodzinnego.

Zdaniem przedstawicieli Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej, dokument umożliwia środowiskom promującym ideologię LGBT i gender próbę deregulacji stanu prawnego w Polsce. Taki stan rzeczy ma miejsce wbrew deklaracjom rządzących, co do ich przywiązania do kultury chrześcijańskiej i tradycyjnego modelu rodziny i małżeństwa. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że to właśnie małżeństwo kobiety i mężczyzny na podstawie art. 18 Konstytucji RP ma zagwarantowaną ochronę i opiekę ze strony państwa polskiego.

Rządowy program spełni oczekiwania Unii Europejskiej?

Stowarzyszenie im. ks. Piotra Skargi zwraca również uwagę na fakt, że podobnie jak kwestie sądownictwa, kwestie społeczne miały pozostać kompetencją władz krajowych bez ingerencji Unii Europejskiej. Tymczasem rozwiązania proponowane w przyjętej uchwale są transportowane właśnie ze Wspólnoty. Dowodem może być zapis w jednym z zadań programu krajowego, który mówi o rozwiązywaniu problemu "braku kompleksowej i pogłębionej analizy ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania".

Stowarzyszenie alarmuje o zawłaszczaniu przez organy i instytucje UE nowych obszarów kompetencji kosztem rządów i parlamentów krajowych. Podkreśla również, że popularne wśród unijnych polityków "wartości europejskie" są egzekwowane w odmienny sposób od różnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Członkowie zaznaczają, że działania UE ingerujące w wewnętrzne sprawy państw członkowskich są bezprawne i podyktowane jedynie lewicowymi przesłankami ideologicznymi. "Znając te praktyki i ich skutki, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wyraża stanowczy protest wobec przyjmowania krajowych dokumentów pod presją sił politycznych umocowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Oddawanie kolejnych kompetencji instytucjom do tego nieuprawnionym godzi w interes państwa oraz narodu i stanowi realne zagrożenie dla suwerenności naszej Ojczyzny" – napisano w oświadczeniu Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi.

Zdaniem Stowarzyszenia "środowiska promujące ideologię homoseksualno–genderową nie ukrywają, że ich celem jest przeforsowanie zmian w prawie krajowym, w tym w prawie rodzinnym, do czego będą mogli wykorzystywać wpisaną w Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030 zależność od przepisów Unii Europejskiej, otwarcie promującej ideologię LGBT+".

